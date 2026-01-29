ONG Foro Penal confirma 20 nuevas excarcelaciones en Venezuela y eleva a 297 cifra global

Caracas, 28 ene (EFE).- La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos, confirmó este miércoles 20 nuevas excarcelaciones en Venezuela, con lo que elevó a 297 su cifra de casos verificados desde el inicio del proceso de liberaciones, anunciado por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez el pasado 8 de enero.

El director presidente de la organización, Alfredo Romero, informó en X que han verificado este martes "20 nuevas excarcelaciones", 15 de ciudadanos venezolanos y 5 extranjeros.

Según detalló, 19 de las liberaciones tuvieron lugar en la cárcel El Rodeo I, en el estado Miranda (norte), y las restantes en la región de Amazonas (sur, en la frontera con Brasil y Colombia).

Con estos nuevos casos, agregó Romero, la ONG elevó a 297 los casos verificados en los últimos veinte días. Foro Penal contabilizaba hasta el domingo cerca de 800 presos políticos en Venezuela.

Por su parte, la mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática, informó que, hasta las 22:30 hora local de este miércoles (02:30 GMT del jueves), contabilizaba 303 excarcelaciones.

El pasado 8 de enero, las autoridades venezolanas anunciaron el proceso de excarcelación de un "número importante de personas", sin precisar la cantidad, identidades ni las condiciones de estas medidas.

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró esta semana que 808 personas han sido excarceladas desde "antes de diciembre" y negó la existencia de presos políticos en el país suramericano.

La ONG venezolana Surgentes y el Comité de Madres por la Verdad presentaron este martes la propuesta de una ley de amnistía que permita la libertad plena de todos los presos políticos del país y pidieron que el Gobierno se reúna con los familiares de estos detenidos.

Desde el anuncio de las excarcelaciones, activistas y familiares de presos políticos se han congregado en las afueras de distintas cárceles para hacer vigilias, pedir información y exigir la libertad plena de todos los detenidos.