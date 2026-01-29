Parlamento venezolano convoca a segunda discusión para aprobar la reforma de ley petrolera

Según la convocatoria, la sesión se celebrará a partir de las 13:00 hora local (17:00 GMT), aunque normalmente comienza después de lo previsto.

La segunda discusión es la última etapa para la aprobación de leyes o reformas.

Durante esta sesión se prevé que los diputados estudien artículo por artículo el contenido del documento presentado, en este caso, por la Comisión de Energía y Petróleo, luego de recibir las propuestas en la fase de consultas con los sectores vinculados al área.

Si bien se espera que la reforma se apruebe este mismo jueves, es también posible que los diputados soliciten continuar en una próxima sesión, como ya ha sucedido con otros proyectos de ley.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, Orlando Camacho, aseguró el lunes, durante un encuentro encabezado por Delcy Rodríguez, que se han revisado 80 propuestas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La reunión liderada por Rodríguez contó con la participación de representantes de empresas petroleras, entre ellas la española Repsol, la estadounidense Chevron y la británica Shell, y en ella la mandataria que la reforma permitirá "captar importante flujo de la inversión" extranjera y nacional y convertir a Venezuela en un "gigante productor".

Rodríguez, quien asumió la Presidencia encargada tras la captura de Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero por parte de EE.UU., ha explicado que la reforma tiene entre sus principales objetivos incorporar el modelo de los denominados Contratos de Participación Productiva (CPP), creado con base en lo establecido en la Ley Antibloqueo, aprobada en 2020 para eludir las sanciones económicas impuestas al país.

Venezuela tiene suscritos 29 CPP, entre ellos con Chevron, un tipo de acuerdo cuyos detalles permanecen en reserva bajo el amparo de la legislación antibloqueo y que, según la líder chavista, ha permitido que hoy la firma estadounidense "tenga la producción más alta en los últimos 25 años" en este pa´lis.

La reforma planteada tiene 18 artículos, y entre sus cambios, prevé que las actividades primarias no solo puedan ser realizadas exclusiva o mayoritariamente por el Estado, sino también por "empresas privadas domiciliadas" en el país, "en el marco de contratos suscritos con empresas de exclusiva propiedad de la República o sus filiales", según el documento compartido con EFE por un diputado que pidió el anonimato.

También se suma un nuevo artículo que establece que las controversias que no puedan ser resueltas de forma amistosa "podrán ser decididas por los tribunales competentes de la república o mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitrajes independientes".

En 2025, la producción de crudo, que llegó a 1,081 millones de barriles por día (bpd), sumó cinco años seguidos de crecimiento desde 2021, cuando había caído hasta los 636.000, y superó a la de 2019, un promedio de 1.013.000 bpd, según cifras oficiales.