Parlamento venezolano discute la reforma de ley de hidrocarburos para atraer inversiones

El debate comenzó cerca de las 15:00 horas locales (19:00 GMT) y, según indicó el presidente de la Comisión de Petróleo del Parlamento, Orlando Camacho, se trata de 34 artículos a discutir después de que se recibieran más 120 propuestas de distintos sectores tras el proyecto presentado por la mandataria encargada.

Camacho destacó, en una breve intervención, que se trata de una "reforma que va a cambiar la economía del país".

También el diputado opositor Antonio Ecarri calificó de "histórica" la sesión de este jueves, en el "marco" de la crisis que, aseguró, vive el país, y pidió abordar con la "debida seriedad y responsabilidad" este debate.

"Porque este hecho petrolero, el tema del petróleo y la discusión de esta ley, afecta de manera directa a todos los venezolanos”, complementó el legislador, quien además propuso como disposiciones transitorias que las funciones del ministro de Hidrocarburos "sean temporales" y la creación de un portal de transparencia.

En respuesta, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, señaló que quizás sea "pertinente colocar una disposición transitoria que establezca que la oposición venezolana nunca más va a pedir ni va a paralizar la industria petrolera", ni solicitará "bloqueos, sanciones ni permitirá el robo de la empresa Citgo", en alusión la "venta forzosa" de esa filial de PDVSA en EE.UU.

La segunda discusión, en la que se aborda el documento artículo por artículo, es la última etapa para la aprobación de leyes o reformas.

Si bien se espera que la reforma se apruebe este mismo jueves, es también posible que los diputados soliciten continuar en una próxima sesión, como ya ha sucedido con otros proyectos de ley.

En principio se habían planteado 18 artículos, y entre sus cambios, prevé que las actividades primarias no solo puedan ser realizadas exclusiva o mayoritariamente por el Estado, sino también por "empresas privadas domiciliadas" en el país, "en el marco de contratos suscritos con empresas de exclusiva propiedad de la República o sus filiales", según el documento compartido con EFE por un diputado que pidió el anonimato.

También se sumaba a ese proyecto un artículo que establece que las controversias que no puedan ser resueltas de forma amistosa "podrán ser decididas por los tribunales competentes de la república o mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitrajes independientes".

La discusión de la reforma se da en momentos en que Estados Unidos ha anunciado acuerdos con Venezuela para la compra de su crudo y justo cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, ha llamado a las petroleras a invertir en Venezuela.

En 2025, la producción de crudo, que llegó a 1,081 millones de barriles por día (bpd), sumó cinco años seguidos de crecimiento desde 2021, cuando había caído hasta los 636.000, y superó a la de 2019, un promedio de 1.013.000 bpd, según cifras oficiales.