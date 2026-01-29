Parlamento venezolano reforma la Ley de Hidrocarburos para incentivar inversión extranjera

Tras casi dos horas de debate, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) dio el visto bueno a las modificaciones sustanciales de la ley, promulgada en 2001 y sometida en 2006 a una reforma promovida por el entonces presidente Hugo Chávez para aumentar la participación estatal y el control sobre la actividad petrolera.

Ahora, tras los cambios aprobados este jueves, se abren espacios para la participación privada en actividades primarias (exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento) y para la inversión extranjera, incluso con la posibilidad de que los conflictos puedan ser resueltos "mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitrajes".

"Queda sancionada para la historia, para el futuro, para nuestras hijas y nuestros hijos, la Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, después de un proceso arduo de consultas en todo el país, con más de 120 propuestas recibidas", expresó el presidente de la AN, el chavista Jorge Rodríguez.

El también jefe negociador del chavismo entregó el proyecto a la junta directiva de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), encabezada por su presidente, Héctor Obregón, uno de los invitados especiales a la sesión ordinaria, así como trabajadores de la industria y otras autoridades.

"Solo cosas buenas vendrán después del sufrimiento, solo cosas buenas para todas y para todos, debemos construir juntas y juntos, independientemente de cómo pensemos, la prosperidad de nuestra república", agregó Rodríguez, hermano de la mandataria encargada, en cuyo estrado hay una imagen de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, capturados el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses en medio de una serie de ataques en suelo venezolano.

Delcy Rodríguez presentó la reforma días después del ataque militar en el que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, actualmente detenidos en Nueva York, y de que Trump asegurara que la venta de petróleo venezolano se hará bajo la tutela de su país, que ya cerró un acuerdo con Caracas por 500 millones de dólares.

En paralelo a la discusión de la ley, cientos de trabajadores petroleros marchaban en Caracas para exigir la liberación del gobernante y de la primera dama.

Recientemente, el mandatario de Estados Unidos aseguró que el plan es que las estadounidenses inviertan "al menos 100.000 millones de dólares de su propio capital, no del dinero del Gobierno", para revitalizar las infraestructuras en Venezuela.

En 2025, la producción de crudo, que llegó a 1,081 millones de barriles por día (bpd), sumó cinco años seguidos de crecimiento desde 2021, cuando había caído hasta los 636.000, y superó a la de 2019, un promedio de 1.013.000 bpd, según cifras oficiales.