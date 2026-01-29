Partidos de centroderecha de Países Bajos presentan el viernes su acuerdo de Gobierno

Aunque los detalles del pacto aún no se han hecho públicos, las tres formaciones lograron la pasada noche el respaldo de sus respectivos grupos parlamentarios, un paso clave antes de la presentación oficial del documento, que llevará por título "Manos a la obra".

El líder de D66 y posible primer ministro, Rob Jetten, aseguró que su grupo se mostró favorable al acuerdo, aunque planteó “pequeños retoques” y “ajustes de redacción” que serán revisados con los otros dos partidos este jueves, pero restó importancia a estas observaciones y afirmó que no ponen en riesgo el pacto, tras semanas de negociaciones intensas entre las tres formaciones.

Por su parte, la líder del liberal de derechas VVD, Dilan Yesilgoz, señaló que su grupo parlamentario reaccionó de forma “muy positiva” y expresó su confianza en iniciar el trabajo conjunto con D66 y el partido democristiano CDA.

Sin entrar en el contenido, subrayó que el texto constituye “un relato coherente” en el que se reconoce claramente la idea liberal del VVD, pero admitió, no obstante, la existencia de puntos sensibles, al tratarse de un acuerdo negociado entre tres partidos distintos.

Desde CDA, su líder, Henri Bontenbal, calificó de “buena” la reunión de su partido, que fue el último en concluir el análisis del documento la pasada madrugada, e indicó que el texto fue examinado capítulo por capítulo y que no surgieron objeciones de fondo, sino únicamente cuestiones formales.

Según informaciones publicadas por el diario neerlandés De Telegraaf, los tres apuestan por una disciplina presupuestaria estricta, con el objetivo de mantener el déficit por debajo del 2 %, aunque los partidos evitaron confirmar este punto.

Jetten sí avanzó que el acuerdo incluye decisiones claras en materia de seguridad interior e internacional, vivienda asequible y defensa, puesto que las tres formaciones está en general de acuerdo en temas como el respaldo a Ucrania.

La semana pasada, el presidente del Banco Central de Países Bajos, Olaf Sleijpen, instó al futuro Ejecutivo a reforzar el control presupuestario ante la incertidumbre internacional y el envejecimiento de la población, y respaldó la necesidad de ajustes anuales del gasto.

Con el pacto cerrado, se abrirá la siguiente fase del proceso: la designación de ministros y secretarios de Estado, algo que los líderes de los partidos no han querido adelantar.

Se espera que el Parlamento neerlandés nombre la próxima semana a un formador, una función que habitualmente recae en el líder del partido mayoritario de la coalición y que en este caso asumiría Jetten, quien también se espera que sea el futuro primer ministro de Países Bajos, si así lo acuerdan los tres partidos.

Si se mantiene el calendario actual, el nuevo gabinete jurará el cargo ante el rey Guillermo Alejandro el 23 de febrero. El futuro gobierno solo contará con 66 de los 150 escaños parlamentarios, 10 menos de los necesarios para una mayoría en la Cámara, lo que obligará a alcanzar acuerdos puntuales con partidos de la oposición para la aprobación de sus diferentes proyectos.