Paz y Kast se reúnen en Panamá para "construir futuro" en beneficio de Bolivia y Chile

Paz, Kast y sus respectivos equipos conversaron en el marco del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe que se celebra en Panamá.

"Aquí en la reunión bilateral que hemos tenido con el equipo del presidente Rodrigo Paz y los equipos que me va a acompañar en el futuro Gobierno queremos construir futuro", sostuvo Kast tras el encuentro.

El gobernante electo de Chile mencionó que ambos países tienen "una relación de años" y comparten una frontera común, "donde chilenos han visitado permanentemente Bolivia, bolivianos han ido a Chile a aportar con su trabajo, con su esfuerzo al desarrollo" de su nación.

"El comercio que existe entre Bolivia y Chile es muy, muy fuerte y eso queremos potenciarlo. Eso es construir futuro, eso es mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas y también, estoy seguro, de los compatriotas del presidente Paz", manifestó el político chileno.

También aseguró que esto "abre una nueva manera" de encuentro "en torno a la calidad de vida" de los ciudadanos y expresó su voluntad de hacer "todo lo necesario" para mejorar las relaciones "diplomáticas, comerciales, culturales, sociales con Bolivia".

A su turno, Paz ratificó sus felicitaciones a Kast por su triunfo en la segunda vuelta presidencial en Chile y señaló que, en consecuencia, hoy puede tener "un diálogo franco, fraterno" con el mandatario electo.

"Entendemos nuestros factores históricos que hay en la relación chileno-boliviana, pero también entendemos que nuestros pueblos tienen que progresar y la realidad que se genera sobre una mejor vida para nuestros hombres y mujeres de Bolivia y de Chile hace un momento superior", afirmó Paz.

El mandatario boliviano aseguró que la prioridad es "crecer", "dar salud, educación" y "un mejor futuro a nuestros habitantes".

"Eso nos conlleva a entender que nuestro reto no es resolver problemas del pasado, sino resolver los problemas del presente y del futuro y llevar adelante un esfuerzo conjunto para que tanto Bolivia-Chile, Chile-Bolivia, tengan una mejor perspectiva junto al contexto sudamericano, una visión de desarrollo y de beneficio para nuestras naciones", añadió.

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, salvo un paréntesis de 1975 a 1978, por la falta de solución a la centenaria reclamación marítima boliviana, aunque mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.

El pasado 8 de noviembre, el presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, asistió a la investidura de Paz, con quien, además, se reunió en un histórico primer encuentro entre mandatarios de ambos países en 19 años.