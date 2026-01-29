Peña presenta acuerdo entre Mercosur y la UE al Congreso de Paraguay para su ratificación

El convenio fue rubricado el pasado 17 de enero en Asunción, la capital paraguaya, por ambos bloques, después de 26 años de negociaciones.

Peña entregó el documento al presidente de la Comisión Permanente, el senador oficialista Colym Soroka, durante un encuentro en el que el Ejecutivo socializó con los gremios de industriales los beneficios del acuerdo.

"Paraguay se convierte en el primer país de los miembros del Mercosur y también la Unión Europea de someter a consideración del Parlamento la ratificación", afirmó el gobernante en su intervención.

Además, el mandatario expresó su deseo de que Paraguay sea el primer país en ratificar el convenio, y de ese modo, también ser pionero en su implementación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, Soroka destacó que el acuerdo "constituye una oportunidad estratégica histórica para Paraguay" y una "herramienta de inserción inteligente en la economía global", al señalar que permitirá a su país diversificar las exportaciones y atraer inversiones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Congreso de Paraguay, donde el gobernante Partido Colorado es mayoría en ambas Cámaras, se encuentra en receso parlamentario desde el pasado 21 de diciembre. Ese periodo concluirá el próximo 1 de marzo.

Tras la firma del tratado queda todavía pendiente para su entrada en vigor la ratificación por parte del Parlamento Europeo y de los Legislativos de cada país miembro del Mercosur (Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay).

Los detractores del pacto con el Mercosur lograron la semana pasada paralizar su ratificación en el Parlamento Europeo con un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE, un paso que retrasa el trámite del consentimiento en la Eurocámara hasta que los jueces se pronuncien en un plazo habitualmente de entre 18 y 24 meses.

No obstante, la Comisión Europea puede tomar la iniciativa de solicitar la entrada en vigor provisional del acuerdo y le compete al Consejo Europeo, integrado por los Estados miembros, votar su aprobación, aunque esta vía rápida puede generar resistencias políticas.

Para que el acuerdo se empiece a aplicar de forma provisional es necesario que el Parlamento de alguno de los países de Mercosur lo ratifique.

Este acuerdo permitirá eliminar aranceles para el 91 % de las exportaciones de la UE hacia el Mercosur y para el 92 % de las ventas sudamericanas hacia Europa.