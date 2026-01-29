Perú reafirma la voluntad de profundizar la relación con Brasil, tras visita de canciller

En una declaración conjunta en Lima, tras el encuentro sostenido en el Palacio de Torre Tagle, sede de la Cancillería peruana, De Zela afirmó que Brasil representa a un país que es "absolutamente central" en las relaciones exteriores de Perú y un socio de muchos años, con muchas coincidencias.

Durante el encuentro abordaron una serie de temas concretos, cuyas negociaciones terminarán en una próxima visita del ministro peruano a Brasil, según adelantó el canciller peruano.

Por su parte, Vieira destacó un acuerdo de cooperación entre la Policía de ambos países con el objetivo de crear un alto mecanismo de asistencia y coordinación, especialmente en las zonas de frontera.

Igualmente, un acuerdo para la agilización de los intercambios comerciales y saludó la puesta en operación del puerto de Chancay, en la costa central de Perú, que puede facilitar la salida de las exportaciones brasileñas hacia el continente asiático, a través de la carretera interoceánica.

El canciller brasilero invitó a De Zela, a quien dijo conocer de años, a visitar Brasil cuando concluyan las negociaciones de los acuerdos abordados en esta jornada.

Vieira visitó igualmente al mandatario interino de Perú, el derechista José Jerí, en el Palacio de Gobierno donde dialogaron sobre la interconexión de Brasil con el Pacífico por el puerto de Chancay, así como la renovación de la Alianza Estratégica de 2003.

Esta semana, Brasil asumió la custodia de la embajada y sedes diplomáticas de México en Lima por la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Perú y México, después de que éste país le otorgó el asilo a la ex primera ministra Betssy Chávez, condenada a 11 años y cinco meses de cárcel por el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

Desde 2024, Brasil también asumió la representación de Perú en Venezuela, pues ambos países rompieron relaciones diplomáticas después de que el país andino reconociera al opositor Edmundo González Urrutia como el presidente del país caribeño.

A su vez, el Gobierno brasileño tiene asilada a la ex primera dama Nadine Heredia, esposa del encarcelado expresidente Ollanta Humala (2011-2016), frente a la condena que la Justicia peruana les impuso a ambos por lavado de activos en la financiación irregular de sus campañas electorales, un fallo que está pendiente de revisión en segunda instancia.