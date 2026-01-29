Portugal apoya que la UE considere a Guardia Revolucionaria iraní como grupo terrorista

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó este jueves que prevé que los ministros de Exteriores comunitarios acuerden en su Consejo de hoy en Bruselas incluir a la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de organizaciones terroristas de la UE.

"Vamos a sancionar a personas concretas que han cometido actos violentos contra los manifestantes (en Irán). También hay algunas entidades, pero además espero que incluyamos a la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas" por la represión de las autoridades iraníes contra la población, indicó a la prensa a su llegada a la reunión el ministro portugués de Exteriores, Paulo Rangel.

Al menos 3.117 personas han muerto en las protestas que han sacudido Irán en las últimas semanas, según el primer balance oficial de víctimas, pero organizaciones de defensa de los derechos humanos radicadas fuera del territorio iraní consideran la cifra muy superior.