Premio Breach/Valdez reconocerá periodismo mexicano sobre derechos humanos en ámbito local

En un comunicado, las organizaciones explicaron que, además de los dos premios a los mejores trabajos periodísticos sobre derechos humanos publicados en 2025, esta edición incluirá uno específico al periodismo de derechos humanos ejercido desde el ámbito local.

El galardón busca reconocer a las y los periodistas que trabajan en contextos comunitarios, estatales, interestatales y regionales que enfrentan condiciones estructurales diferenciadas.

“El Premio se otorgará en la Categoría de Derechos Humanos los dos mejores trabajos periodísticos: uno en el Ámbito Local y otro en el Ámbito Nacional, y al mejor trabajo periodístico en la Categoría de Derechos de la Niñez y Adolescencia publicados durante el año 2025 en México. Un jurado independiente evaluará las dos categorías”, destacó el texto.

Al reconocimiento pueden optar trabajos publicados en 2025 en prensa -impresa y digital-, radio o televisión en México, siempre que se adhieran a los géneros informativos y de investigación, y estén elaborados en español o alguna de las 68 lenguas indígenas mexicanas.

El plazo para la presentación de las piezas arrancó este jueves y se extenderá hasta el 5 de marzo.

Las recompensas a los tres premios que se otorgarán el próximo mes de mayo, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, contemplan unos 8.700 dólares para cada uno, así como una beca doble en la Universidad Iberoamericana.

El primer premiado en la categoría de derechos humanos en el ámbito local asistirá, además, a una conferencia o congreso internacional de periodismo y libertad de prensa, con el objetivo de debatir desafíos y promover la libertad de prensa junto a otros periodistas, gobiernos y sociedad civil.

El ganador de la categoría de derechos humanos en el ámbito nacional se desplazará a Francia y Suiza, para sostener diversos encuentros y compartir experiencias con representantes de órganos de prensa, organizaciones internacionales, instituciones de defensa de los periodistas y de derechos humanos, con la intención de ampliar, de primera mano, la información sobre la situación de quienes ejercen el periodismo en México.

El premio se entrega en memoria de los periodistas mexicanos Miroslava Breach y Javier Valdez, ambos asesinados en 2017 por su labor informativa.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), pidieron al Gobierno de México atender la crisis de violencia contra la prensa en un país que en 2025 fue considerado el segundo más peligroso para ejercer el periodismo.