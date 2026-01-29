Putin recibe al líder de Emiratos Árabes para abordar la situación en Irán y Ucrania

"Por supuesto, seguimos atentamente lo que ocurre en torno a Irán", dijo Putin a Bin Zayed tras la ceremonia de bienvenida en la suntuosa Sala de San Jorge.

Putin propuso que primero conversen los miembros de las delegaciones sobre temas "sensibles e importantes" para las partes, para que después ambos mandatarios puedan tratar "todos esos temas cara a cara" durante un almuerzo de trabajo.

El jefe del Kremlin señaló que Rusia y Emiratos Árabes están coordinando sus puntos de vista acerca de los principales asuntos de la actualidad internacional.

"Nuestros enfoques coinciden en gran medida", dijo Putin, quien destacó los esfuerzos de la parte emiratí en el contexto de la búsqueda de una solución al conflicto ucraniano, incluida su contribución al intercambio de prisioneros y la asistencia para organizar contactos a diversos niveles en Abu Dabi, donde en breve se celebrará la segunda ronda de negociaciones ruso-ucranianas con mediación estadounidense.

Bin Zayed, por su parte, agradeció a Putin la cálida acogida que le brindaron en Moscú y subrayó el deseo de reforzar los lazos con Rusia.

"Queremos fortalecer las relaciones (con Rusia) y alcanzar los objetivos de (nuestra) asociación estratégica en interés de ambos países", señaló el mandatario.

Agregó que "las relaciones entre los Emiratos Árabes Unidos y Rusia se basan en un profundo legado de fructífera cooperación que se ha extendido durante más de 50 años".

Además, las partes están unidas "por la asociación y la cooperación sostenibles en diversas áreas de la economía, la energía, la inversión, el comercio, la tecnología y otros campos", dijo.

Se trata de la segunda visita del dirigente emiratí a Rusia. La anterior tuvo lugar en agosto del año pasado, cuando las partes firmaron varios acuerdos en las áreas de transporte e inversiones, que complementaron el acuerdo de libre comercio de mercancías entre la Unión Económica Euroasiática (UEE) y los Emiratos, firmado en junio de 2025.