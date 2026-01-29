Región chilena pide romper contrato con subsidiaria de Sacyr por problema en un hospital

La subsidiaria, Salud Siglo XXI, aseguró este jueves a EFE que ha activado todos los protocolos y que trabaja desde hace más de un año en solventar la incidencia, ocurrida en una de las zonas más calurosas del país.

Unas explicaciones que no han convencido al gobernador regional, Ricardo Díaz, quien argumenta que "es inconcebible que la salud de la región de Antofagasta dependa de una concesionaria" y constató que, tras una inspección, las temperaturas del lugar sobrepasaban la normativa.

"Exigimos a la ministra de Obras Públicas que envíe al director nacional de concesiones. Acá se tiene que dar explicaciones a la región y se tiene que terminar el contrato con la concesionaria Siglo XXI", reiteró Díaz antes de agregar que ya comunicó su demanda a la propia ministra.

Salud Siglo XXI insiste, sin embargo, en que se vio obligada a "activar sus protocolos técnicos y de coordinación" y que esta situación se minimizó gracias a las obras que el recinto lleva realizando desde febrero del año pasado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Los equipos especializados han logrado regular la temperatura en diversas áreas, mientras continúan las labores de mantenimiento correctivo y ajustes técnicos bajo un esquema de monitoreo permanente y altos estándares técnicos", agregó la empresa concesionaria antes de asegurar que mantiene su interés en continuar la gestión del hospital.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Los trabajos de mantenimiento correctivo del sistema de climatización se iniciaron en febrero de 2025 y se han ejecutado de manera programada, incluyendo intervenciones durante fines de semana, con el propósito de minimizar interferencias en la atención clínica y en la operación del hospital", recalcó.

Aún así, admitió que se sienten "superados" por las altas temperaturas extraordinarias de estos días y por un aumento de personal que supera lo previsto para el hospital.

La Región de Antofagasta cuenta con una población superior a los 600.000 habitantes, lo que la coloca como una de las más importantes del norte de Chile.