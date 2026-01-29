Rolando Villazón renueva como director artístico de la Fundación Mozarteum hasta 2031

Villazón asumió en 2019 la dirección artística de la Semana Mozart, y en verano de 2021 se hizo cargo también de la dirección artística general de la Fundación.

Después de una prórroga inicial que extendía su contrato de 2022 a 2028, la junta directiva de la fundación decidió ampliar su mandato hasta 2031, consolidando así su liderazgo en ambas instituciones tras una "destacada Semana Mozart en 2026", según asegura la institución en un comunicado.

"Considero un gran honor y una alegre responsabilidad dar forma a los próximos cinco años junto con todos mis maravillosos colegas, nuestro nuevo Director General Linus Klumpner y, especialmente, los numerosos y magníficos artistas que tanto disfrutan de su visita”, explicó Rolando Villazón.

El presidente de la Fundación, Johannes Honsig-Erlenburg, asegura que Villazón "es una suerte" para Mozarteum, porque "entiende, encarna y comunica el fenómeno mozartiano como pocos".

"Bajo su liderazgo, la Semana de Mozart ha alcanzado reconocimiento internacional, y nos complace que siga apoyándonos con sus vibrantes ideas y creatividad hasta el próximo Año Mozart en 2031, año en el que celebramos el 150º aniversario de nuestra institución", remarca Honsig-Erlenburg.

La Semana de Mozart 2027 contará con destacados momentos musicales y operísticos, incluyendo 'Così fan tutte', que completa el ciclo 'Da Ponte' bajo la dirección artística de Rolando Villazón, tras 'Le nozze di Figaro' (2020) y 'Don Giovanni' (2023).

El especialista en Mozart Ivor Bolton dirigirá a la Camerata Salzburg en su 75º aniversario, con un elenco encabezado por Thomas Hampson, Kathryn Lewek, Patricia Nolz y Kate Lindsey.

La Filarmónica de Viena actuará tres veces, junto a Adam Fischer e Igor Levit; con la Novena Sinfonía de Beethoven, dirigida por Christian Thielemann; y en colaboración con Philippe Jordan y Víkingur Ólafsson, pianista que debuta en la Semana.

La fundación Mozarteum se fundó en 1880 para profundizar en la vida y el trabajo de Mozart, y promueve la investigación y la difusión de la música del compositor austríaco.