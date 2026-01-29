Rumanía investiga muerte por trato inhumano de 500 niños en un centro durante el comunismo

La denuncia se presentó ante la Fiscalía del Tribunal de Apelación de Ploiesti y se refiere a hechos ocurridos entre 1970 y 1997 en el 'Hogar para Discapacitados Irrecuperables' de Moreni-Tuicani, en la comarca de Dambovita, en el sur del país.

La denuncia, que aborda un presunto delito de trato inhumano a menores internados en un centro administrado por el Estado, está formada por seis tomos con un total de 1.715 páginas que, según el instituto, acreditan la existencia de malos tratos sistemáticos.

El documento sostiene que la tasa de mortalidad superaba con frecuencia el 70 % de los ingresos, especialmente entre 1985 y 1989.

Según la investigación del IICCMER, muchos niños morían en los primeros meses en el centro tras su ingreso por desnutrición severa, bronconeumonía y falta de atención médica.

Los "trastornos nutricionales graves", desde formas avanzadas de desnutrición proteico-calórica hasta la caquexia, una pérdida muy grave y a veces irreversible de peso y músculo, fueron la principal causa de muerte.

"De las pruebas que hemos recopilado, es evidente que estos niños no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir en las condiciones en las que fueron retenidos y tratados. Su sufrimiento refleja la crueldad con la que actuó el opresor régimen comunista", afirmó en un comunicado Florin Soare, historiador y experto del IICCMER y coordinador de la investigación.

Los anexos incorporan numerosos testimonios sobre condiciones que favorecían enfermedades pulmonares, como la desnudez de los niños en épocas frías y que les obligaran a sentarse o caminar sobre suelos húmedos.

Tras la caída del comunismo, la situación mejoró gracias a que la situación fue reflejada por la prensa internacional, lo que despertó "una movilización sin precedentes", indicó el comunicado.

El régimen comunista del dictador Nicolae Ceaucescu, que prohibió el aborto e impulsó una política natalista agresiva, contribuyó al abandono de numerosos menores sin que el Estado contara con centros de acogida adecuados.