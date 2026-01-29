Sheinbaum califica de “falso” que consulados de México hagan política en EE.UU.

"Es un libro que dice que desde los consulados estamos haciendo política en Estados Unidos, cosa que es absolutamente falsa. Los consulados tienen una labor que está determinada por las leyes internacionales y lo que hacen nuestros consulados esencialmente es la protección de los mexicanos en Estados Unidos", sentenció la gobernante mexicana en su conferencia de prensa diaria.

Sheinbaum reaccionó así a las acusaciones que se lanzan en el libro 'El golpe de Estado invisible: cómo las élites estadounidenses y potencias extranjeras usan la inmigración como arma' ('The Invisible Coup: How American Elites and Foreign Powers Use Immigration as a Weapon'), del autor estadounidense Peter Schweizer.

La publicación planteó que el Gobierno mexicano y el partido gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) estarían usando la migración masiva como un "arma" política para influir en la sociedad y la política de Estados Unidos, a través de la extensa red de más de 50 consulados mexicanos en EE.UU.

Al respecto, la mandataria mexicana recordó que la Cancillería emitió un comunicado rechazando estas acusaciones e insistió en que niegan "rotundamente que estén haciendo algo que tenga que ver con la política de los Estados Unidos".

"Nosotros somos muy respetuosos. Si nosotros pedimos la no intervención a otros países, pues obviamente nosotros cumplimos con ese principio constitucional", subrayó.

Asimismo, destacó que el autor del libro "no tiene nada que ver" con la Administración de Trump, con quien mantuvo este jueves una llamada telefónica "cordial y productiva" sobre cuestiones comerciales para avanzar en la relación bilateral.

En el diálogo, detalló Sheinbaum, no fue abordada esta polémica sobre el papel de los consulados mexicanos en el país vecino.