Sheinbaum confirma detención de dos trabajadores de tren Interoceánico que dejó 14 muertos

En su conferencia de prensa diaria, la mandataria explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al conductor y supervisor del vehículo, los primeros dos arrestos de una investigación en la que la fiscal general, Ernestina Godoy, determinó que el exceso de velocidad provocó el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca.

Esa investigación, agregó, se basa en la información obtenida por las autoridades gracias a la caja negra del tren accidentado, en la que se reflejó que "iba a una velocidad mayor de la que debería ir".

Según la dependencia, tras el análisis de la "caja negra" del tren se concluyó que la unidad iba a 65 kilómetros por hora en la curva donde ocurrió el descarrilamiento, cuando la máxima permitida es tan solo de 50 km/h.

Los dos detenidos son acusados por el Ministerio Público de homicidio culposo y lesiones culposas, al encontrarlos responsables del accidente mortal.

En el caso del supervisor, además, no tenía vigente su licencia ferroviaria en el momento del accidente, según medios locales.

Con todos estos datos, Sheinbaum defendió el trabajo de la FGR, que -recalcó- se "sustentó en pruebas científicas" y no en una "especulación".

Por ello, garantizó que las víctimas "van a tener justicia", y recordó que desde el pasado lunes iniciaron los trabajos para reparar "integralmente" el daño.

El Corredor Interoceánico es uno de los proyectos estratégicos del Gobierno mexicano para conectar los océanos Pacífico y Atlántico mediante una red ferroviaria, portuaria e industrial que atraviesa los sureños estados de Oaxaca y Veracruz.

Este proyecto, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) e inaugurado en 2023, se había presentado como una alternativa logística al Canal de Panamá al conectar el Pacífico y el Atlántico mexicano, como un polo de desarrollo para el sur y el sureste del país.