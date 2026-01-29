Starmer afirma haber avanzado con China en comercio, viajes y migración irregular

En declaraciones desde la Ciudad Prohibida, en Pekín, Starmer describió el encuentro con Xi como "productivo" y aseguró que dejó "resultados concretos", al tiempo que sostuvo que la relación bilateral se encuentra en un "buen momento".

Según su relato, las delegaciones avanzaron en aranceles al whisky, en la posibilidad de viajes sin visado a China y en el intercambio de información sobre migración irregular y pequeñas embarcaciones utilizadas por redes de tráfico.

El jefe del Gobierno británico defendió su visita a Pekín y afirmó que actúa "siempre en el interés nacional", al considerar que aprovechar las oportunidades derivadas de un mayor acercamiento con China puede contribuir a aliviar el coste de la vida en el Reino Unido.

Starmer añadió que durante las conversaciones se registró "progreso real".

El primer ministro indicó también que planteó cuestiones de derechos humanos durante la reunión.

"Abordamos esos asuntos como cabría esperar", dijo, y defendió el diálogo como vía para "aprovechar las oportunidades disponibles" y, a la vez, mantener "una discusión madura" sobre los desacuerdos, que calificó de "respetuosa".

Las declaraciones se produjeron tras el encuentro con Xi, principal componente político de una visita centrada en reencauzar las relaciones bilaterales y estrechar los lazos comerciales.

Está previsto que Starmer se reúna posteriormente con el primer ministro chino, Li Qiang, y que ambas partes presidan la firma de acuerdos en ámbitos como energías limpias, salud, industrias creativas y manufactura inteligente, según el Ministerio chino de Comercio.