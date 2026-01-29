'The Truman Show', 'Frida' y 'The Grand Budapest Hotel', a la Biblioteca del Congreso EEUU

La mayor biblioteca del mundo albergará también otros títulos emblemáticos de Hollywood, como la primera entrega de la saga 'The Karate Kid' (1984), el drama bélico 'Glory' (1989) o la comedia adolescente 'Clueless' (1995).

El Congreso de EE.UU. creó este órgano en 1988 para preservar el patrimonio cinematográfico del país. Cada año se incluyen 25 cintas por su "importancia cultural, histórica o estética", según explicó la Biblioteca en un comunicado este jueves.

"Cuando conservamos películas, conservamos la cultura estadounidense para las generaciones venideras. Estas selecciones para el Registro Nacional de Películas nos muestran que las películas son fundamentales para capturar partes importantes de la historia de nuestra nación", afirmó el bibliotecario del Congreso en funciones, Robert Newlen.

Este registro ha servido también a algunos cineastas para llevar a cabo sus proyectos.

El director Wes Anderson explicó a la Biblioteca, tras conocer que su película fue seleccionada, que se inspiró para crear los escenarios de la cinta en unas postales de principios de siglo coloreadas a mano que se conservan en la institución.

"Gran parte de lo que aparece en nuestra película proviene directamente de esa colección de la Biblioteca del Congreso", aseguró sobre 'The Grand Budapest Hotel'.

Entre las películas elegidas este año se encuentran los musicales 'White Christmas' (1954) y 'High Society' (1956), considerado por la Biblioteca como "el último gran musical de la edad de oro de Hollywood" y que fue la última película de Grace Kelly antes de convertirse en Princesa de Mónaco.

Además, este año han seleccionado cuatro documentales: 'Brooklyn Bridge' (1981), de Ken Burns; 'Say Amen, Somebody' (1982), de George Nierenberg; 'The Loving Story' (2011), de Nancy Buirski; y 'The Wrecking Crew' (2008), de Danny Tedesco.

Esta última selección destaca por homenajear la era del cine silente tras incluir seis cintas de esta época: 'The Tramp and the Dog' (1896), considerada la primera película comercial rodada en Chicago, 'The Oath of the Sword' (1914), 'The Maid of McMillan' (1916), 'The Lady' (1925), 'Sparrows' (1926) y 'Ten Nights in a Barroom' (1926).

Las otras películas incluidas fueron 'The Thing' (1982), 'The Big Chill' (1983), 'Philadelphia' (1993), 'Before Sunrise' (1995), 'The Hours' (2002), 'The Incredibles' (2004) y 'Inception' (2010).

Las nuevas cintas elevan el número de títulos del registro a 925. Algunos forman parte de la colección de imágenes en movimiento de la Biblioteca y otros se conservan en coordinación con los titulares de los derechos de autor u otros archivos cinematográficos.

Para que una película sea incluida, debe tener al menos 10 años de antigüedad y ser nominada por el público, que tiene hasta el 15 de agosto para enviar sus propuestas para la selección de este año.