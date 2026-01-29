Transportan a 18 bisontes europeos de Alemania al Cáucaso en proyecto de reintroducción

Con 18 ejemplares, se trata del grupo más grande que será puesto en libertad desde el inicio del proyecto, que pretende reasentar al mamífero más grande del continente europeo en el que fuera uno de sus hábitats originales, según un comunicado del Tierpark Berlin.

Los animales, que habían formado un rebaño en el Tierpark Berlin tras haberse criado en zoológicos de toda Europa, fueron transportados en un avión de carga desde Fráncfort, en el oeste de Alemania, hasta Bakú.

Desde allí se les envió en camión al Parque Natural de Shadagh, en el norte de Azerbaiyán, donde serán reintroducidos a la vida salvaje bajo monitoreo de especialistas locales de WWF.

"El retorno del bisonte a los bosques primigenios del Gran Cáucasuo oriental es una contribución importante para alcanzar los objetivos nacionales, regionales e internacionales de protección de la naturaleza para la conservación de la biodiversidad", declaró Aurel Heidelberg, director del proyecto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde su comienzo en 2019, un total de 64 bisontes europeos han sido reasentados a Azerbaiyán, donde se han comenzado a reproducir de manera exitosa, pues sólo el año pasado nacieron nueve terneros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"El bisonte desapareció en la naturaleza en la década de 1920 y sólo sobrevivió en instalaciones zoológicas, entre otras en Berlín. Que hoy volvamos a tener bisontes en los bosques europeos y asiáticos es un hito para el que han hecho falta casi 100 años de labor de protección de la especie", explicó Andreas Knieriem, director de Tierpark Berlin.

El último bisonte del Cáucaso fue abatido en 1927.

Estos bóvidos pueden llegar a pesar hasta una tonelada y alcanzan una altura de dos metros hasta la cruz.

Tras su extinción en la naturaleza, los esfuerzos de conservación han logrado incrementar la población existente hasta unos 10.000 ejemplares a nivel mundial en la actualidad, distribuidos entre zoológicos, reservas naturales y la vida salvaje.