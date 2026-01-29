Trump dará el nombre de su candidato a presidir la Reserva Federal la próxima semana

Trump afirmó que "será una persona que, creo, hará un buen trabajo" y que "con la ayuda de la Reserva Federal podríamos alcanzar cifras nunca antes vistas”.

La elección del presidente del banco central de Estados Unidos es uno de los asuntos clave de la política del país ya que el mandato del actual presidente Jerome Powell concluye el próximo mes de mayo y Trump ha mostrado una oposición pública muy dura a la manera en la que dirige la política monetaria.

Trump, que insiste en un ritmo en la bajada de los tipos de interés más rápido, mantiene una ofensiva abierta contra Powell que rechaza cualquier injerencia política en las decisiones de la junta de la Fed, que este mismo miércoles decidió congelarlos tras tres recortes consecutivos e iniciar un ciclo bajista en septiembre de 2024.

Los ataques de Trump a Powell han sido constantes en los últimos meses, suele insultarle e incluso le llama por un apodo "Jerome too late (demasiado tarde) Powell", y han culminado con la investigación penal abierta por fiscales federales al presidente de la Reserva Federal por los sobrecostos en las obras de reforma de la sede en Washington.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En una declaración insólita, Powell llegó a asegurar que la investigación respondía a las presiones políticas para que la Fed tome decisiones que agraden al presidente de Estados Unidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, Powell ha mostrado firmeza en defender la independencia del banco central estadounidense y se plantea incluso continuar a partir de mayo en la junta de la institución.

Entre los favoritos para sustituir a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal, según los mercados de predicción y la prensa económica, son el directivo de BlackRock Rick Rieder, el exgobernador de la Fed Kevin Warsh y el actual gobernador Christopher Waller.