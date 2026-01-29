Ucrania trabaja con SpaceX para que los drones rusos dejen de utilizar Starlink

“Horas después de la aparición de drones rusos con conexión Starlink sobre las ciudades ucranianas, el equipo del Ministerio de Defensa se puso en contacto con la empresa SpaceX (propietaria de Starlink) y propuso vías para resolver este problema”, escribió Fedórov en su cuenta de Telegram.

El ministro ucraniano dio las gracias a la presidenta de la compañía, Gwynne Shotwell y a su dueño, Elon Musk, por su “reacción rápida”.

Ucrania ha denunciado el uso desde finales de diciembre por parte del Ejército ruso de comunicaciones Starlink en los drones que utiliza en esta guerra.

En su mensaje sobre los contactos con SpaceX, Fedórov ha recordado la importancia que ha tenido para Ucrania en el conflicto que Musk permitiera al comienzo de la guerra que el Ejército ucraniano utilizara Starlink.

Debido a las sanciones en vigor en EE. UU., SpaceX tiene prohibido ofrecer servicios a Rusia. El Ejército de Rusia habría tenido acceso a tecnología Starlink importando las terminales necesarias a través de terceros países para burlar las sanciones.

Musk fue al comienzo de la segunda presidencia de Donald Trump una de las figuras más influyentes de la administración estadounidense y una de sus voces más críticas con Ucrania.

Empezó la guerra apoyando la causa ucraniana, pero enfadó a Kiev al sugerir como parte de la solución al conflicto ruso-ucraniano un referéndum sobre la península ucraniana de Crimea, ocupada por Rusia desde 2014.

El multimillonario también provocó indignación en Ucrania al impedir a su Ejército que pudiera utilizar Starlink para llevar a cabo un ataque contra la misma Crimea, alegando que no quería ser parte directa del conflicto.

Ambos encontronazos entre Kiev y Musk se produjeron durante el primer año de la guerra y las relaciones entre las partes siguieron deteriorándose después.