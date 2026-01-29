Un acto en el Bataclán pide la liberación del periodista Gleizes encarcelado en Argelia

Al acto, organizado por RSF y que comienza a las 20.00 hora local, está previsto que asistan la presidenta del Comité Olímpico francés, la exministra de Deportes Amélie Oudéa-Castéra, y el responsable de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, además del exfutbolista y antiguo internacional francés Vikash Dhorasoo.

También intervendrán miembros de la familia del periodista encarcelado, de 36 años, a través de su madre Sylvie y su padrastro Francis, así como el director general de RSF, Thibaut Bruttin.

"Desde mi celda en Tizi Ouzou, me conmueve profundamente la movilización en Francia de RSF, mis amigos y colegas. Gracias a ustedes, no me siento solo y sé que pronto nos reencontraremos y recuperaremos el tiempo perdido", declaró Gleizes en un mensaje transmitido por su madre, Sylvie.

La velada en homenaje a Christophe Gleizes en el Bataclán -sala del este de París tristemente célebre por haber sido el lugar donde fueron asesinadas 93 personas durante los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015- contará además con las actuaciones musicales de Alex Beaupain y Valentine Duteil, Mathilda, Elephanz y Yuksek.

Especializado en información sobre fútbol, Gleizes fue arrestado a mediados de 2025 cuando se había desplazado a Argelia para efectuar varios reportajes, entre ellos uno sobre el club de Tizi Ouzou, cuyo presidente es también una figura destacada del berberista Movimiento por la Autodeterminación de la Cabilia, grupo considerado terrorista por Argel.

"Christophe es un tipo que realmente no debería estar en prisión, a menos que piense que ser periodista ya es culpable", aseguró su padrastro, Francis.

El colaborador de las publicaciones 'So Foot' y 'Society' fue condenado en junio de 2025 por un tribunal de primera instancia a siete años de prisión por "apología del terrorismo", pena confirmada el 3 de diciembre de 2025 por el Tribunal de Apelación en Argelia.

Los abogados de Gleizes presentaron al poco tiempo un recurso de casación para solicitar un nuevo juicio.

Las autoridades argelinas han acusado al joven periodista de exaltar el terrorismo y de poseer publicaciones con fines propagandísticos perjudiciales para los intereses argelinos.

Este encarcelamiento sucede en medio de las ya de por sí complicadas relaciones entre París y Argel, que se tensionaron desde que en 2024 el presidente francés, Emmanuel Macron, reconociese la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.

Ejemplo del roce entre ambos países, y que evoca al de Gleizes, ha sido el reciente caso del escritor francoargelino Boualem Sansal, hoy con 81 años y enfermo de cáncer.

El premiado literato permaneció entre rejas en Argelia durante un año, entre noviembre de 2024 y 2025, tras haber sido condenado a cinco años de prisión por "atentar contra la unidad nacional" por unas declaraciones que dio en una entrevista sobre la historia de la soberanía marroquí.

Sansal logró un indulto por parte del presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, gracias a la mediación de Alemania.