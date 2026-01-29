Vuelve a funcionar tras incendio la fábrica de coches que Volkswagen vendió en Rusia

"La situación en la planta de Kaluga se ha estabilizado; los talleres y la línea de producción de vehículos no se han visto afectados y la producción no se ha interrumpido, por lo que la planta reanudó sus operaciones con normalidad", informó la empresa a la que cita la agencia TASS.

El incendio, que se produjo el miércoles en un almacén de la fábrica, abarcó aproximadamente 700 metros cuadrados y originó a causa de un cortocircuito en el equipo eléctrico, aseguraron desde los servicios de emergencia.

Sin embargo, otras fuentes hablan de hasta 4.000 metros cuadrados.

Después de que Volkswagen saliese del mercado ruso en 2023 a raíz del inicio de la guerra de Ucrania, la planta reanudó sus operaciones en 2024 produciendo automóviles de la marca china Chery.

Volkswagen, que ocupó el primer puesto de la clasificación de Forbes de las mayores empresas extranjeras en Rusia en 2022, suspendió la producción de sus plantas en Kaluga y Nizhni Nóvgorod ese mismo año.

Tras la salida de empresas extranjeras el mercado ruso fue inundado por productos chinos, especialmente en el mercado automovilístico.

En 2025 el número de coches de marcas chinas ensamblados y vendidos en Rusia aumentó en un 43 % con respecto al año anterior, alcanzando las 34.000 unidades.

Chery ocupa el segundo lugar entre dichas empresas con 4.100 modelos vendidos y producidos en Rusia.

En la región de Kaluga también fabrica automóviles la compañía china Haval.