Vuelven a Ucrania los restos mortales de un millar de caídos que estaban en manos rusas

Según anunció este jueves en un comunicado el órgano del Estado ucraniano que se ocupa de las repatriaciones de cuerpos y de los prisioneros de guerra, el regreso de estos fallecidos tiene lugar después de que a finales de la semana pasada Ucrania y Rusia empezaran en Abu Dabi sus primeras negociaciones directas mediadas por EE.UU. desde el comienzo de la guerra.

Se espera que las reuniones, que pueden contribuir a poner fin a la guerra, se reanuden el domingo en la capital de Emiratos Árabes Unidos.

En anteriores rondas de negociaciones ambos bandos ya intensificaron los intercambios de caídos y de prisioneros de guerra que Kiev y Moscú efectúan de manera regular.

Los cuerpos recibidos por Ucrania este jueves serán ahora sometidos a pruebas de identificación para ser después entregados a sus respectivas familias.

