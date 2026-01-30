Autoridades atribuyen a facción de ‘Los Chapitos’ ataque a diputados en noroeste de México

“Tenemos avances en la investigación. Estamos trabajando directamente en el gabinete de seguridad, las instituciones del gobierno federal, fue una célula (facción) de ‘Los Chapitos’ y vamos a dar a conocer avances pronto”, afirmó el funcionario durante la conferencia matutina presidencial desde Tijuana.

El funcionario se refirió así al ataque ocurrido el miércoles contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya, cuando salían de la Cámara de Diputados local, y debido al cual el legislador se encuentra aún en estado grave y la legisladora perdió un ojo.

García Harfuch señaló que el caso es atendido de manera directa por el gabinete de seguridad federal, en coordinación con autoridades locales, como parte de las acciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

El jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el Gabinete de Seguridad federal "atiende" el ataque armado contra los diputados locales y afirmó que existe coordinación con el gobierno estatal para esclarecer los hechos.

Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, ordenó al secretario de Seguridad Pública estatal, Oscar Rentería Schazarino, el despliegue de un operativo de búsqueda y captura de los responsables.

Asimismo, la Secretaría de la Defensa de México (Defensa) envió el jueves a 1.600 agentes a Sinaloa para reforzar la seguridad en la región.

El estado de Sinaloa, en el noroeste de México, vive una profunda crisis de violencia desde finales de 2024 por una pugna interna entre facciones del Cartel de Sinaloa, al que Estados Unidos declaró como un grupo terrorista el pasado año.