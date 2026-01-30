Bruselas lleva a España al TJUE por no ajustar los umbrales del tamaño de empresas

Bruselas abrió un expediente a España por este motivo en enero del pasado año y lanzó un ultimátum seis meses después, en julio, tras constatar que el país todavía no había adoptado estos ajustes, que buscan adecuar los umbrales, por ejemplo, a la inflación.

Este viernes, el Ejecutivo comunitario ha certificado que "los esfuerzos de las autoridades nacionales" de España y Malta "han sido insuficientes hasta la fecha" porque "aún no han notificado a la directiva" el ajuste de dichos criterios. En consecuencia, la institución ha decidido elevar el caso ante la Justicia europea.

"La transposición de esta directiva es crucial para el funcionamiento del mercado único, ya que garantiza la coherencia y la comparabilidad de las categorías de tamaño en toda la Unión, y que las empresas o grupos de tamaño similar están sujetos a las mismas obligaciones jurídicas de la UE", defiende la Comisión.

Los umbrales que determinan el tamaño empresarial no eran ajustados desde 2013 y la Comisión calcula que desde ese año y hasta 2023 la inflación acumulada alcanzó el 24,3 % en la eurozona y el 27,2 % en el conjunto de la Unión Europea.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El objetivo de la medida era evitar que se empiecen a aplicar sobre microempresas y las pymes europeas las obligaciones de información financiera y de sostenibilidad que se exigen a las grandes compañías.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La actualización, en concreto, modifica los umbrales en términos monetarios que establecen la cantidad máxima de volumen de negocios neto y del tamaño de balance, pero no introduce cambios con respecto al criterio relativo al número de empleados.