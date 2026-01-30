Bukele asegura que El Salvador "prioriza" los derechos humanos de la "gente honrada"

San Salvador, 30 ene (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró este viernes que el Estado "prioriza" los derechos humanos de la "gente honrada" y "trabajadora", al tiempo que acusó a organizaciones humanitarias, que han denunciado atropellos principalmente durante la implementación de un régimen de excepción, de "proteger a delincuentes".