CAF destina 500.000 dólares no reembolsable para el sector eléctrico de Ecuador

Los recursos se invertirán en el programa "Apoyo Integral a CELEC para la Expansión del Sistema Eléctrico", que se ejecutará en 36 meses, y "no generan deuda ni compromisos financieros", apuntó.

Permitirán fortalecer la capacidad técnica e institucional del sector eléctrico y mejorar la planificación para garantizar la seguridad energética y el desarrollo sostenible del país.

Asimismo, para acelerar la expansión del Sistema Nacional de Transmisión y estructurar una cartera de proyectos eléctricos estratégicos listos para financiamiento futuro, cumpliendo estándares técnicos, ambientales y sociales internacionales.

"Esta planificación anticipada es clave frente a los desafíos estructurales del sistema, considerando que la demanda eléctrica del país crecerá hasta un 76 % hacia 2034", precisó en un comunicado.

La cooperación contempla la ejecución de estudios técnicos y socioambientales, análisis de alternativas de trazado, Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIAS), así como estudios de ingeniería y perfiles financieros de proyectos prioritarios.

Adicionalmente, se desarrollarán acciones de fortalecimiento institucional, orientadas a optimizar procesos, gestión y herramientas tecnológicas, y a destrabar cuellos de botella históricos del sistema eléctrico.

De manera complementaria, la CAF otorgó a Ecuador dos millones de dólares en cooperación técnica no reembolsable para el "Programa Integral de Fortalecimiento del Sector Aéreo", enfocado en estudios de factibilidad, rehabilitación de infraestructura aeronáutica, adquisición de equipamiento y fortalecimiento del rol del Estado como planificador y regulador.

La suscripción de estas cooperaciones se realizó en el marco de un Foro Internacional desarrollado esta semana en Panamá, con la participación del Ministerio de Ambiente y Energía.