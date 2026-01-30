California presenta una demanda civil contra el Dr. Oz por "discriminar" a inmigrantes

El polémico funcionario, conocido como Dr.Oz en sus programas televisivos, enfrenta una querella presentada ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS), en la que se pide investigar al funcionario y amigo personal del presidente estadounidense, Donald Trump.

La denuncia ocurre tras la visita de Oz a Los Ángeles y la publicación de un video grabado en la ciudad en el que alegó que miembros de la comunidad armenia habían orquestado un fraude a gran escala en el sector de la atención médica.

En el video el funcionario afirmó que se cometieron fraudes al programa Medicare por un valor aproximado de 3.500 millones de dólares por parte de empresas de cuidados paliativos y atención.

"Gran parte de esto está controlado por la mafia ruso-armenia", dice OZ en el video mientras hace un recorrido por la ciudad de Van Nuys.

La más afectada es una panadería armenia que fue señalada por Oz como un lugar donde se fraguaba el supuesto fraude.

"Como pueden ver, las letras (refiriéndose al nombre de la panadería) y el idioma detrás de mí son de ese dialecto, lo que también evidencia que se trata de una operación de crimen organizado", aseguró OZ en el video.

En la denuncia, la oficina de Newsom argumentó que las "declaraciones públicas falsas y con tintes raciales" de Oz podrían disuadir a las personas de la comunidad afectada de participar en programas de salud.

La querella abre un nuevo capítulo entre el pulso que mantiene la Casa Blanca y California, el estado más poblado del país y la cuarta economía del mundo.

Activistas también alertaron que la Casa Blanca arreció el operativo migratorio en Mineápolis, después que el influenciador conservador Nick Shirley publicara un video, acusando sin fundamentos de fraude a guarderías de propiedad de inmigrantes somalíes.