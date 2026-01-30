Catherine O'Hara, actriz de 'Home Alone' y 'Beetlejuice', muere a los 71 años

De acuerdo con la misma publicación, la actriz falleció después de una breve enfermedad, no especificada, en su casa de Los Ángeles (California, EE.UU.).

O'hara es recordada por haber interpretado a Kate McCallister, la madre de Kevin, interpretado por Macaulay Culkin, en la comedia noventera navideña 'Home Alone', pero su carrera comenzó en televisión con la serie de comedia 'SCTV Network'.

Su participación en esa serie le valió su primer Emmy. El segundo lo ganaría en 2020 gracias a su participación en la serie 'Shitt's Creek', en donde daba vida a la excéntrica y dramática matriarca de la familia Rose, Moira Rose.

Nacida en Toronto en 1954, O'Hara era reconocida por su capacidad de improvisación para la comedia. Después de 'SCTV', la actriz protagonizó filmes como 'After Hours', de Martin Scorsese, o 'Beetlejuice', de Tim Burton.

La actriz volvió a trabajar con Burton prestando su voz para la película 'The Nightmare Before Christmas', y fue frecuente colaboradora de Christopher Guest con quien trabajó en falsos documentales como 'Best in Show', 'For Your Consideration', entre otros.

En los últimos años O'Hara además había participado en algunas de las series más reconocidas del momento como 'The Last of Us' o más recientemente en 'The Studio', la serie de Apple TV+ en donde dio vida Patty Leigh, una exjefa de estudio de cine que ayuda a Matt Remick (Seth Rogen) a dirigir uno de los estudios más importantes de Hollywood.