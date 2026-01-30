Colombia cerró diciembre con un desempleo del 8 %, el más bajo para ese mes desde 2001

El DANE destacó además que la población ocupada aumentó en 603.000 personas frente al mismo mes de 2024, lo que equivale a un crecimiento interanual del 2,6 %. La población desocupada, por su parte, disminuyó en 272.000 personas frente a diciembre de 2024.

En cuanto a la brecha de género, la tasa de desempleo fue del 6,4 % para los hombres y del 10,1 % para las mujeres, lo que dejó una diferencia de 3,7 puntos porcentuales, la más baja en los 24 años de registros disponibles.

Por ramas de actividad económica, las mayores alzas en el número de ocupados se registraron en industrias manufactureras (510.000 personas), administración pública, educación y salud (121.000) y actividades artísticas y de entretenimiento (114.000), mientras que la agricultura perdió 42.000 puestos de trabajo.

El DANE informó que, en términos de calidad del empleo, la proporción de población ocupada informal se ubicó en el 55,5 % en el total nacional, lo que representó una disminución de 1,2 puntos porcentuales frente a diciembre de 2024.

En el acumulado de enero a diciembre de 2025, la tasa de desocupación nacional fue del 8,9 %, lo que representó una disminución de 1,3 puntos porcentuales frente al 10,2 % registrado en 2024.

En ese mismo periodo, la tasa de ocupación se ubicó en el 58,6 % y la tasa global de participación en el 64,3 %.

Según el DANE, estas cifras consolidan 2025 como un año de mejora en los indicadores laborales, con una reducción tanto del desempleo como de la informalidad y un aumento significativo en el número de personas con trabajo.