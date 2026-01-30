Comisión ONU para Siria celebra acuerdo entre Damasco y FSD y pide acceso humanitario

"Damos la bienvenida a los esfuerzos por estabilizar la región y ahora esperamos un cese completo de las hostilidades y una resolución del conflicto y la crisis humanitaria", señaló en un comunicado la comisión que preside el jurista brasileño Paulo Pinheiro.

La comisión aprovechó para reiterar su llamamiento a la comunidad internacional para que los diferentes Estados repatrien a los menores retenidos en el noreste, muchos de ellos en campos de detención habilitados para presuntos miembros del Estado Islámico y sus familias.

También advirtieron que en esos campos y otros de desplazados, en zonas como Idlib o Kobani, el frío invierno, combinado con la falta de acceso a electricidad, agua, alimentos y calefacción podría resultar catastrófico para los más vulnerables.

Manifestaron, por otro lado, su alarma sobre informes de violaciones de derechos humanos durante la reciente ofensiva del ejército sirio en el noreste, con denuncias de asesinatos de combatientes que ya habían depuesto las armas, de civiles, y la profanación de cadáveres.

Damasco y las FSD anunciaron este viernes un nuevo acuerdo "integral" para incorporar las instituciones kurdosirias a la estructura estatal, después de que otro pacto previo colapsara este mes en medio de enfrentamientos entre ambos.

El nuevo pacto busca consolidar el último alto el fuego anunciado el pasado 20 de enero, inicialmente para cuatro días y luego extendido por otros 15 adicionales, después de que medidas similares fracasaran en las últimas semanas.

Damasco y los kurdosirios buscaban una fórmula para unificar el territorio nacional desde el derrocamiento del régimen de Bachar al Asad a finales de 2024, pero aún prevalecían los desacuerdos en varios aspectos hasta que a comienzos de este mes estallaron intensos choques armados entre ambos.