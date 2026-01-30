Cuba y Rusia firman un acuerdo de cooperación penitenciaria hasta 2028

El programa establece "acciones conjuntas para el intercambio de experiencias en gestión correccional y el fortalecimiento de los vínculos institucionales", sin entrar en más detalles sobre en qué consisten dichas acciones entre los sistemas carcelarios de ambos países.

El acuerdo fue firmado por el vicedirector del Servicio Federal Penitenciario y Correccional (SFPC) de Rusia, Andrei Kochukov, y representantes de la dirección de establecimientos penitenciarios del Ministerio del Interior del país caribeño.

Previamente, la delegación rusa y sus homólogos cubanos mantuvieron conversaciones en las que se analizaron las perspectivas de colaboración bilateral en el ámbito penitenciario, de acuerdo con la prensa estatal.

La visita de Kochukov ocurre poco después de la visita realizada la semana pasada por el ministro del Interior ruso, Vladimir Kolokóltsev, catalogada por el Gobierno cubano como de "enorme significación".

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, destacó durante un encuentro con Kolokóltsev la "mayor complejidad" del momento que vive la isla tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La Habana y Moscú suscribieron en marzo de 2025 un acuerdo de cooperación militar que establece las bases para "facilitar el desarrollo y fortalecimiento de la cooperación militar" entre ambos países.

Rusia es un aliado político de Cuba desde la época soviética de Guerra Fría y uno de los principales socios comerciales de la isla. Ambas partes han resaltado sus vínculos como una "asociación estratégica".