David Vélez ve llegada de Nubank a EE.UU. como una chance de jugar en las "Grandes Ligas"

"Estados Unidos está viendo con buenos ojos más competencia. Nosotros llegamos con un 'track record' de 127 millones de clientes en tres países, una empresa que ha demostrado en varias áreas que es rentable, que viene creciendo a una gran velocidad y es regulada en varios países", expresó Vélez en un encuentro con periodistas.

El director general del Nubank -que tiene presencia en Brasil, México y Colombia- señaló que este paso hace parte de "un proceso de ir aumentando el nivel de ambición y de ir a jugar las Grandes Ligas, a jugar el Mundial".

El banco digital, con sede en São Paulo, informó el jueves que el Escritorio del Controlador de la Moneda de los Estados Unidos, el principal regulador de los bancos con licencia federal, le otorgó la aprobación condicional para operar como banco nacional bajo el nombre de Nubank, N.A.

"Es un mercado bastante desafiador, va a ser muy competitivo y muy caro. Nosotros llevamos cuatro años viendo el mercado de Estados Unidos y habíamos decidido no hacerlo hasta ahora. Solo para darles un punto (...) como primera inversión para capitalizar el banco, estamos invirtiendo 500 millones de dólares, solo de entrada", explicó.

Vélez señaló que para hacer este movimiento "se requiere una capitalización y una capacidad financiera gigantesca" que hace cuatro años no tenían, pero que hoy han logrado gracias a que están "generando mucha rentabilidad".

"En los números de nuestro tercer trimestre generamos casi 800 millones de dólares en rentabilidad, entonces básicamente con seis o siete semanas de operación podemos fondear el tiquete de entrada (al mercado de EE.UU.)", precisó.

Con esta aprobación, el neobanco, fundado en 2013, podrá expandir su presencia operativa y su oferta de productos en el mercado estadounidense, con la posibilidad de ofrecer a futuro cuentas de depósito, tarjetas de crédito, préstamos y la custodia de activos digitales.

La nueva unidad de negocios en EE.UU., que funcionará como una subsidiaria integral de Nu Holdings, estará liderada por la cofundadora Cristina Junqueira, quien se trasladó al país para supervisar el desarrollo a largo plazo.

Nubank entra ahora en una fase de organización en Estados Unidos, que incluye el cumplimiento de condiciones impuestas por el Escritorio y una serie de aprobaciones pendientes por diversos organismos oficiales, como la Fed.

"No es un mercado que vaya a ser barato, que vaya a ser fácil. Necesitamos un talento muy capaz, muy de primera, y lo bueno es que desde el principio de la compañía nos vimos como una empresa global, no como una empresa latinoamericana o brasileña", expresó Vélez.

Como ejemplo de ello señaló que el equipo de crédito y de ciencias de datos del Nubank es estadounidense y fue contratado de "Capital One, que es uno de los mejores bancos de Estados Unidos".

"Tenemos más de 150 personas trabajando hoy en Estados Unidos, un equipo de producto, de mercadeo, de analítica, de crédito y tenemos una infraestructura tecnológica que nos va a permitir lanzar al mercado utilizando mucho de lo que hemos construido", resaltó el banquero.