Delcy Rodríguez pide reconvertir el Helicoide, la temida cárcel de inteligencia en Caracas

La propuesta la dio a conocer semanas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, con quien el Gobierno encargado de Rodríguez mantiene acercamientos, hablara del cierre de una "cámara de torturas" en la capital venezolana.

"Hemos decidido que las instalaciones del Helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto", dijo Rodríguez en el acto del inicio del año judicial, en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El Helicoide, una estructura inconclusa de la década de 1950 que fue concebida originalmente como centro comercial, pasó luego a convertirse en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

La sede ha sido señalada como un centro de "torturas" por opositores y activistas defensores de derechos humanos, mientras que la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha documentado casos de torturas y abusos.

El Gobierno venezolano, en tanto, siempre ha negado estos señalamientos.

Al anuncio de Rodríguez sobre este centro también se sumó una convocatoria a una "gran consulta nacional por un nuevo sistema de justicia" en el país y encargó de esta tarea a la "comisión de la revolución por la justicia" que preside el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

La mandataria encabezó este viernes la apertura del año judicial, donde también propuso una ley de amnistía general para liberar a los presos políticos en medio del proceso de excarcelaciones que adelanta su Gobierno desde inicios de enero.