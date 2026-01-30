Detenido el director nacional de Tránsito en Ecuador por presunta delincuencia organizada

"Ha sido detenido el director nacional de la agencia de tránsito, junto a la gran mayoría de jefes de cada una de las agencias, personal operativo, personal del área de sistemas y otras personas", dijo a la prensa.

Indicó que en el caso se indaga el cobro irregular de licencias, entre otros asuntos, por los que calculan perjuicios "mayores a los tres millones de dólares, que ha sido desviado a la cuenta de quienes estaban participando en este hecho delictivo".

De acuerdo al ministro, a la presunta estructura delictiva que se había instaurado, "llegaba el dinero y se desviaba a diferentes cuentas de quienes participaban, hasta que llegaba a las cuentas de los mandos superiores".

"Dijimos que empezaríamos por los de cuello blanco y cumplimos", subrayó al agregar que "este es un proceso de depuración que gobiernos anteriores nunca se atrevieron a hacerlo, en cambio, se beneficiaban de esta economía criminal. Nosotros no lo vamos a permitir. Cero impunidad".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Reimberg, que presume que el caso podrían estar vinculado con el grupo criminal los Choneros, anunció que la ANT cerrará un mes para avanzar con las investigaciones y hacer depuraciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Van a caer todos aquellos que hayan sido beneficiados", dijo.

Según la Fiscalía General del Estado, la investigación del caso denominado 'Jaque', inició en julio de 2025, y en los allanamientos desarrollados desde la madrugada de este viernes se incautaron teléfonos celulares, documentación, dispositivos de almacenamiento, licencias de conducir y joyas, entre otros.

Reimberg anotó que también se incautaron 53.510 dólares en efectivo, un arma de fuego, dos alimentadoras y 29 cartuchos.

El Ministerio Público dirigió el operativo simultáneo en las provincias de Pichincha (cuya capital es Quito), Imbabura y Santo Domingo de los Tsáchilas, relacionado con una investigación por presunta delincuencia organizada en la ANT, donde funcionarios estarían dedicados al cobro ilegal de dinero a cambio de agilizar trámites, apuntó.