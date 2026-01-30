Detenidos por robos con gran violencia a mujeres latinoamericanas prostituidas en España

Según la policía española, las investigaciones han permitido destapar "una estructura criminal especializada en realizar asaltos a mujeres vulnerables, la mayoría de origen latinoamericano que ejercen la prostitución en viviendas particulares o locales".

Uno de los robos tuvo lugar en la ciudad San Sebastián (norte) a principios de noviembre y una de las mujeres agredidas tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en un hospital debido a las graves lesiones sufridas.

Las dos mujeres afectadas denunciaron que un individuo había contactado con ellas y, una vez en la vivienda, simuló salir a la calle a por una botella de vino, aunque nada más abrir la puerta, otros dos hombres encapuchados que estaban esperando en el rellano accedieron al interior.

Una vez dentro, maniataron y amordazaron a las mujeres, las amenazaron con un arma de fuego y las agredieron violentamente. Además les sustrajeron todo su dinero, documentación, teléfonos móviles, joyas y otros objetos personales.

Debido a las lesiones sufridas, las víctimas fueron evacuadas a un hospital para recibir asistencia médica y una de ellas tuvo que ser operada por una fractura en la mandíbula.

Durante la investigación, se comprobó que se habían producido hechos similares durante ese mismo mes de noviembre en Ferrol (noroeste), Gijón (norte) y Valladolid (centro), todos en apartamentos donde las mujeres eran prostituidas.

Las pesquisas permitieron detener a dos hombres de 29 y 33 años y en el registro de sus respectivas viviendas se localizaron numerosos objetos sustraídos a las víctimas, "lo cual acredita su participación en los hechos investigados", según la policía.

La investigación continua por si pudiera haber nuevas víctimas de hechos similares que no hayan sido denunciados y para tratar, además, de localizar al tercer autor implicado.