Diputados italianos impiden una rueda de prensa de la ultraderecha sobre "remigración"

La remigración es un término que usan los partidos de la ultraderecha para referirse a repatriaciones forzadas de migrantes.

A la conferencia, organizada por el miembro de la Liga, socio de Giorgia Meloni en el Gobierno, Domenico Furgiuele, habían sido invitados miembros de grupos de la esfera de la extrema derecha como Casapound; Fronte Skinhead, Forza Nuova y la Red de Patriotas.

A las 10:40, una hora antes de la rueda de prensa, los diputados de la oposición, como habían anunciado previamente, entraron en la sala para impedir el evento con la Constitución en la mano y empezaron a entonar la canción 'Bella Ciao', símbolo de la resistencia de los partisanos durante la ocupación nazi-fascista.

Ayer, la oposición dejó claro que obstaculizaría la iniciativa para "impedir la entrada de nazis al edificio" y hablar del tema de la "remigración".

"Durante la semana del Día de la Memoria de las Víctimas del Holocausto, llegan los skinheads: no son opiniones, son crímenes”, comentó el diputado de M5S, Riccardo Ricciardi .

Ante las protestas, el presidente de la Cámara de los Diputados, Lorenzo Fontana, decidió suspender todas las ruedas de prensa previstas para hoy "por razones de orden público".

La protesta se trasladó entonces al exterior del edificio, con miembros de la oposición sosteniendo carteles con la imagen de Matteotti, diputado socialista asesinado en 1924 por un escuadrón fascista.