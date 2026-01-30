EEUU: Rosario Murillo creó copresidencia sin elecciones porque sabe que no puede ganar

"Hace un año, Rosario Murillo inventó una 'Copresidencia' para consolidar su control ilegítimo sobre Nicaragua: sin elecciones, sin mandato, sin legitimidad", señaló el Departamento de Estado de Estados Unidos en un mensaje en X.

Este viernes se cumple un año de la aprobación en segunda y definitiva legislatura de una reforma a la Constitución Política que transformó el Estado, eliminó el balance de poderes, y otorgó un poder total a los esposos y ahora copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes, a juicio de expertos, buscan instaurar una "dinastía familiar".

"El poder basado en la represión y la manipulación constitucional no es la voluntad del pueblo" nicaragüense, continuó el Departamento de Estado.

EE.UU. acusó a Murillo de que,"cobardemente", junto a Ortega, "ha negado a los nicaragüenses el derecho al voto democrático porque sabe que no puede ganar".

Murillo, que era vicepresidenta de Nicaragua desde 2017, fue designada copresidenta desde febrero de 2025 a través de una reforma constitucional.

A mediados de febrero de 2025, Nicaragua puso en vigor una reforma profunda a la Constitución Política que ha sido duramente criticada por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo y opositores nicaragüenses.

La enmienda amplía de cinco a seis años el periodo presidencial, establece la figura de "copresidenta", que el Ejecutivo "coordine" los demás "órganos" del Estado, que dejan de llamarse poderes, y legaliza la apatridia.

Los legisladores, a petición de Ortega, reformaron 148 de los 198 artículos de la Carta Magna y derogaron otros 37, incluido el que prohibía la práctica de la tortura.

También incluyó como símbolo patrio la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido en el Gobierno desde 2007.

Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, gobierna Nicaragua desde 2017 junto con su esposa Murillo en medio de denuncias de fraudes electorales o eliminando a la oposición para no tener competencia.