El Flamenco Festival de Nueva York cumple 25 años con la actuación de 180 artistas

El director del festival, Miguel Marín, presentó este viernes el programa en la ciudad española de Sevilla acompañado de artistas como Eva Yerbabuena, habitual de la cita flamenca de Mahanttan.

Si el festival cumple 25 años es porque "la historia de amor" de Nueva York con el flamenco dura ya 140 años, explicó el director al evocar figuras como Carmencita, quien en 1891 convocó a 9.000 asistentes en el Madison Square Garden y otros artistas como Mario Maya, Enrique Morente, Carmen Amaya, Lola Flores y Paco de Lucía que cautivaron al público.

Las actuaciones del festival se extenderán a veinte recintos neoyorquinos -entre teatros, museos, centros culturales, bibliotecas y universidades- y también de ciudades como Miami, Tampa, Chicago y Boston.

El festival estará presente en escenarios ya habituales, como el New York City Center, Jazz at Lincoln Center, Joe’s Pub o Roulette, a lo que se añaden otros como el museo Guggenheim, el Metropolitano de Arte y la Biblioteca Nacional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A todos ellos se espera que asistan unas 29.000 personas, interesadas en un festival de iniciativa privada que debe el 80 por ciento de su presupuesto a la venta de entradas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La cantaora Rocío Márquez lo abrirá con ‘Himno Vertical’, un trabajo que podrá verse el 25 de febrero en el CUNY Graduate Center, acompañada a la guitarra por Pedro Rojas-Ogáyar.

El 14 de marzo, en el escenario del Town Hall, se celebrará el homenaje a la leyenda del flamenco que fue el guitarrista Sabicas, quien transformó el género precisamente desde este teatro de Nueva York, donde dio el primer concierto solista de guitarra flamenca de la historia, tras exiliarse de España en los años cuarenta.

‘Tributo a Sabicas’ reunirá a tres generaciones de guitarristas: el virtuoso Gerardo Núñez, el ganador del Latin Grammy Antonio Rey y el joven talento Álvaro Martinete. Con ellos estará Olga Pericet, quien brindará un recuerdo a la bailaora Carmen Amaya, pareja artística de Sabicas.

El programa incluye actuaciones de artistas como Sara Baras, Raquel Heredia, la Tremendita; Jon Amaya, Andrés Marín y Dani de Morón, entre otros.