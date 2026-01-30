El ministro de Defensa danés viajará a Groenlandia para visitar los refuerzos militares

Según informó en un comunicado este viernes el ministerio de Defensa de Dinamarca, el ministro viajará a Nuuk, donde podrá participar en un acto público con la responsable groenlandesa de Asuntos Exteriores, Vivian Motzfeldt, y visitar la presencia reforzada de militares daneses en la isla ártica.

Según Troels Lund Poulsen, el Gobierno danés y el de Groenlandia trabajan "estrechamente para fortalecer la seguridad en y alrededor de Groenlandia".

"La mayor presencia actual durante la misión 'Arctic Endurance' es un buen ejemplo de ello. Espero con interés conocer a los soldados que participan en la guardia", dijo el titular de Defensa de Dinamarca, que destacó el "agrado" con el que los groenlandeses han aceptado que actualmente haya una mayor presencia militar danesa en la isla.

Según el comunicado ministerial, Motzfeldt apuntó que "el ártico está cambiando, y Groenlandia en particular se enfrenta a tiempos desafiantes".

"Durante un tiempo, la presencia de fuerzas armadas ha sido un tema sensible, y es por eso importante subrayar la buena cooperación entre el Naalakkersuisut (el Gobierno groenlandés) y el Gobierno danés sobre el aumento de las fuerzas armadas en Groenlandia", dijo Motzfeldt.

"Quisiera agradecer a los soldados sus esfuerzos por la seguridad de la población groenlandesa", destacó.

Al ministro de Defensa le acompañan en los actos del sábado en Groenlandia, el responsable del Estado Mayor, Michael Wiggers Hyldgaard y el responsable del Comando Ártico, Søren Andersen.

La semana pasada se registró la mayor tensión que se recuerda desde hace meses entre la Unión Europea (UE) y EE.UU., después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera, entre otras cosas, que, por motivos de seguridad nacional, podría no renunciaría al uso de la fuerza para hacerse con el control de la isla ártica.

Finalmente, en el marco del Foro Económico de Davos, Trump logró un preacuerdo con el secretario general de la OTAN, el neerlandés Mark Rutte, para reforzar la seguridad en Groenlandia y renunció al uso de la fuerza por la isla contra Dinamarca, país socio de la OTAN.