El Nubank espera ampliar el acceso al crédito para crecer en el mercado colombiano

En un encuentro con periodistas en Medellín, Torres resaltó que el banco digital cerró 2025 con cuatro millones de clientes y un "841 % de crecimiento en depósitos", desempeño que calificó de "fantástico".

"Seguimos escalando nuestra tarjeta de crédito y además cerramos el año con el lanzamiento de un nuevo portafolio de crédito, incluyendo dos nuevas tarjetas y los préstamos personales", expresó Torres.

El neobanco, fundado en 2013, también participó en el lanzamiento de la hoja de ruta 2026-2030 de Colombia Fintech y coincide en la necesidad de que el próximo presidente del país, que asumirá el cargo el 7 de agosto, ayude a que "el sector financiero transite hacia un sector que sea mucho más moderno y mucho más incluyente".

"En este momento el mercado financiero colombiano sigue siendo muy concentrado (...) Pocos jugadores concentran el 70 % de activos y pasivos y venimos hablando desde hace ya algún tiempo desde Nu del triángulo de la inclusión, que pasa por tres cosas, liberalizar los datos, los pagos y las tasas", manifestó Torres.

La gerente general de Nubank en Colombia también criticó la tasa de usura (el interés máximo que se puede cobrar en el país por créditos o préstamos), que para febrero será del 25,23 % efectiva anual.

"La tasa de usura se creó hace unos años, pero en este momento está excluyendo al que intentaba proteger en ese momento (...) En la época en la que se creó la tasa de usura había tres o cuatro bancos", detalló Torres.

La ejecutiva agregó: "Para mí la tasa de usura es el principal 'blocker' que tenemos como Nu y como ecosistema para poder ampliar la inclusión. La inclusión en Colombia sigue estando vergonzosamente bajita: sólo el 22 % de las personas tienen acceso a una tarjeta de crédito, y nosotros como empresa queremos hacer inclusión".