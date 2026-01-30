El PIB de Italia creció el 0,7 % en 2025, según estimaciones

El Istat publicó hoy las estimaciones del cuarto trimestre del año pasado, cuando el PIB aumentó 0,8 % en comparación con el mismo periodo de 2024 y un 0,3 % más que los pasados tres meses.

"La variación trimestral se debe a un aumento del valor añadido en todos los sectores principales, especialmente en la agricultura, la silvicultura y la pesca, así como en la industria. Por el lado de la demanda, se observa una contribución positiva del componente interno y una contribución negativa del componente externo neto", explicó el organismo.

Con estos datos, añadieron, se supone un crecimiento del PIB del 0,7 % en 2025, aunque los resultados definitivos de las cuentas nacionales anuales de 2025 se publicarán el 2 de marzo, según anuncia el Istat.