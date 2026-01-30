El PIB de México creció un 0,5 % en 2025 y aumentó 1,6 % en el cuarto trimestre

El incremento anual fue resultado del avance del 3,7 % en las actividades primarias y del 1,2 % en las actividades terciarias, contrarrestado por una reducción del 1,3 % en las primarias, según cifras del organismo autónomo.

Mientras que el incremento trimestral ocurrió por un avance en el sector agropecuario del 6 %, una subida del 0,3 % en la industria y un aumento del 2 % en los servicios, agregó el instituto con base en cifras desestacionalizadas.

La subida de 2025 es menor al crecimiento anual del 1,5 % en 2024, del 3,3 % de 2023, del 3,9 % en 2022 y del 6,1 % en 2021, según las cifras actualizadas del Inegi.

Por otro lado, el PIB del cuarto trimestre creció un 1,6 % interanual frente al mismo periodo de 2024, la tasa de crecimiento más alta de los cuatro trimestres del año, con base en cifras originales.

Este dato se dio por la subida interanual del sector agropecuario (5,3 %), de la industria (2 %) y de los servicios (0,4 %).

Esas estadísticas coinciden con el primer año completo de la presidencia en México de Claudia Sheinbaum, quien asumió el 1 de octubre, y en plena incertidumbre generada por la guerra comercial desatada por Estados Unidos, destino de más del 80 % de las exportaciones mexicanas.

El Inegi publica esta estimación del PIB antes de revelar el dato definitivo el próximo 23 de febrero.

Con ello, el PIB de México creció por arriba del estimado del consenso de analistas y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que esperaba un alza de entre 0,5 % y 1,5 % en 2025.

El PIB publicado este viernes está por encima de lo esperado por el Gobierno mexicano, que había previsto un crecimiento de entre 0,5 % y 1,5 %, mientras que el Banco de México (Banxico) había pronosticado un incremento del 0,3 % en su último informe de noviembre pasado.

Para este 2026, analistas coinciden en que México tendrá un crecimiento del 1,3 % pese a las tensiones comerciales que existen ante la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), previsto para mediados de este año.

La semana pasada, Moody’s Analytics estimó que el país tendrá un “ligero incremento” de su PIB de 1,2 %, impulsado por el Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum y el Mundial de Fútbol, donde se verán beneficiados los sectores hotelero, de aerolíneas, aeropuertos, restaurantes, telecomunicaciones y consumo.

Asimismo, Bank of America (BofA) pronosticó este lunes una subida del 1,2 % para este año, pese al contexto de incertidumbre comercial.

Está en sintonía con el pronóstico del Gobierno mexicano, que prevé que el crecimiento será de entre 1,3 % y 2,5 % para 2026.