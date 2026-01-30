El presidente salvadoreño Bukele prevé una visita a Chile pero no a la investidura de Kast

"Definitivamente sí queremos visitarles. No sé si la toma de mando (protesta) será el mejor día o si es mejor una próxima fecha", dijo y agregó "pero sí vamos, primero Dios, sí vamos a ir a Chile".

Bukele y Kast brindaron una declaración conjunta tras una reunión privada en la Casa Presidencial, en San Salvador, luego de que el chileno recorriera el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), cárcel de máxima seguridad para pandilleros, en una visita correspondiente a una gira por Centroamérica y el Caribe.

El Gobierno del presidente Bukele informó este viernes que está dispuesto a apoyar a Chile en la implementación de un sistema penitenciario tomando como ejemplo el de El Salvador, que cuenta con el Cecot.

Kast, que se impuso con más del 58 % de los votos en las elecciones de diciembre y sucederá al progresista Gabriel Boric el próximo 11 de marzo, aterrizó el pasado sábado en República Dominicana, donde se reunió con el presidente de ese país, Luis Abinader.

El político chileno participó en Panamá en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF- banco de desarrollo de América Latina y el Caribe.

En ese foro coincidió con varios jefes de Estado en la sesión inaugural, como el presidente de Panamá, José Raúl Mulino; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Ecuador, Daniel Noboa; de Guatemala, Bernardo Arévalo y el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness.

Padre de nueve hijos y con convicciones ultraconservadoras en materia de libertades individuales, Kast será el noveno presidente de Chile desde el retorno a la democracia y el primero de extrema derecha.