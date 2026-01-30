El Salvador dispuesto a apoyar a Chile en un sistema penitenciario tras la visita de Kast

El salvadoreño Bukele y el presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, hicieron estas declaraciones tras una reunión privada en la Casa Presidencial, en San Salvador, después de que Kast recorriera el Cecot, como parte de una visita al país correspondiente a una gira por Centroamérica y el Caribe.

"Presidente cuente con nosotros como sus amigos. Estamos aquí para servirle", dijo Bukele en la declaración conjunta ante la prensa nacional y extranjera.

El mandatario salvadoreño aseguró que el sistema penitenciario de este país "no es el mejor del mundo" y agregó: "no tenemos recursos para que lo sea, pero es bastante bueno a nivel Latinoamericano".

"La verdad es que el sistema penitenciario de El Salvador, que está lejos de ser perfecto, es uno de los mejores de Latinoamericana, se garantiza que desde allí (desde las cárceles) no se ordenan crímenes, no hay señal de celular y es un sistema que permite que no sean cuarteles generales de crímenes", apuntó.

La principal apuesta del Gobierno Bukele es la cárcel de máxima seguridad Cecot que se construyó en el contexto de la implementación de un régimen de excepción en El Salvador para combatir a las pandillas, pero que es señalado de violentar derechos humanos.

En tanto, Kast sostuvo que El Salvador, una nación pequeña, es "la esperanza de muchas naciones que ven como el crimen organizado avanza y pareciera que no tiene control" y "han tomado decisiones duras, pero necesarias".

"Nosotros hemos visto sistemas penitenciarios en distintos países y el sistema penitenciario que uno ve que los medios comunican de El Salvador solamente es el Cecot, pero no hablan de la rehabilitación de personas que han cometido un solo delito y eso también es importante", señaló el chileno.

Kast agradeció a El Salvador por "ser un faro de esperanza" en "temas de recuperar la seguridad" y añadió que durante la visita al país centroamericano han "aprendido mucho".

"Realmente queremos pedir la colaboración de ustedes en temas de mejorar nuestro sistema penitenciario, en conocer todo su sistema de derecho penal, no necesariamente haciendo lo mismo, sino que de acuerdo a nuestra realidad poder perfeccionar siempre en la mira de mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas", agregó.

Kast, que se impuso con más del 58 % de los votos en las elecciones de diciembre del año pasado, sucederá al progresista Gabriel Boric el próximo 11 de marzo.