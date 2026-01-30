El vicepresidente del Senado ruso considera absurdo creer que Cuba amenaza a EE.UU.

"Calificar la situación en torno a Cuba como una 'amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional' para EE.UU. y declarar un estado de emergencia podría parecer extraño teniendo en cuenta que estamos hablando del país más rico y armado del planeta y de una pequeña isla con una población de 11 millones", escribió en su canal de Telegram.

Agregó que "está claro que Cuba no representa una amenaza para Estados Unidos, mientras que la amenaza estadounidense (a la isla) dura décadas y ahora es particularmente alta".

Según Kosachiov, la justificación para la declaración de emergencia nacional es "absolutamente absurda".

Trump afirmó este jueves que "Cuba no podrá sobrevivir", tras ordenar la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la isla.

El mandatario estadounidense hizo esta declaración horas después de firmar una orden ejecutiva para imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, en un intento de agudizar la crisis en la isla que ya fue agravada por el corte en el envío de crudo venezolano tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.

"La situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU., y por la presente declaro una emergencia nacional con respecto a esa amenaza", argumentó el líder republicano en la orden ejecutiva.

La Habana condenó la intervención en Caracas como un "acto de terrorismo", advirtió a Estados Unidos de que no tolerará intimidaciones ni amenazas y subrayó que no habrá entendimiento posible ni negociación bajo "coerción". No obstante, expresó su disposición a mantener un diálogo basado en la "igualdad y el respeto".