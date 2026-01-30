Empieza el juicio por el naufragio en el que murieron 94 migrantes en la costa italiana

Los acusados son cuatro agentes de la Guardia di Finanza (Policía fiscal y de frontera) y dos militares de la Guardia Costera que estaban de servicio en la noche del 25 al 26 de febrero, a los que la Fiscalía imputa los delitos de naufragio imprudente y homicidio múltiple.

La vista, que había sido aplazada a principios de enero debido a un error en la asignación del tribunal, se celebró en una sala abarrotada, donde se encontraban presentes los acusados, varias ONG y Amnistía Internacional en calidad de observadores internacionales.

En total, en el proceso se han constituido como parte civil 86 personas entre supervivientes, familiares de las víctimas, ONG y asociaciones.

Durante la primera audiencia del proceso, el tribunal admitió todos los testigos de la Fiscalía y rechazó que los medios de comunicación puedan grabar las audiencias, bajo el pretexto de salvaguardar el desarrollo "sereno y regular" del proceso, informaron las ONG en un comunicado conjunto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Se trata de una decisión que incide directamente el derecho a la crónica y a la información para las familias de las víctimas y la colectividad, en un proceso de indudable relevancia social, también a nivel internacional", criticaron las organizaciones humanitarias, que han presentado un escrito pidiendo revocar la decisión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, insistieron en que el proceso debe remontar toda la cadena de mando y no limitarse a los funcionarios de rango inferior y acusaron a las autoridades italianas de haber priorizado la operación policial frente a la de rescate, lo que derivó en un "grave retraso" y una escasa coordinación local que acabó en un resultado "dramático".

"Es importante que este recorrido para arrojar plena luz sobre la dinámica del naufragio, establecer todas las responsabilidades y obtener justicia para las víctimas haya dado el primer paso. Esperemos que se pueda proceder sin nuevos aplazamientos", añadieron las organizaciones.

Los hechos juzgados se remontan a la noche del 25 de febrero de 2023, cuando un pesquero en el que viajaban unos 180 migrantes, en su mayoría afganos, iraníes, paquistaníes y sirios, se hundió a sólo 150 metros de la playa de Steccato de Cutro.

El número de víctimas mortales ascendió a 94, de las cuales 35 eran menores en uno de los naufragios más mortíferos ocurridos en los últimos años en las costas italianas.

El caso provocó gran indignación en Italia tras conocerse que Frontex, la agencia europea de vigilancia fronteriza, había alertado a las autoridades italianas sobre la presencia de un barco en peligro y, sin embargo, no se llevó a cabo ninguna operación de rescate hasta que los propios vecinos escucharon los gritos de los migrantes pidiendo ayuda.

"En estos años ha sido documentado de manera exhaustiva (...) cómo los retrasos en el inicio de las operaciones de rescate han llevado a muchas masacres evitables", sostuvieron las ONG en su nota de este viernes.

Tras la tragedia, en la que murieron 35 niños, el Gobierno italiano de Giorgia Meloni aprobó el denominado Decreto Cutro sobre la inmigración, que restringe las posibilidades de solicitar asilo y aumenta las penas para los traficantes.

El decreto también incluye medidas para agilizar el proceso de expulsión, mejorar los centros de permanencia para la repatriación y regular la gestión de los centros de acogida de inmigrantes, limitando el estatus de "protección especial" para aquellos que no tengan derecho al asilo o protección subsidiaria.

El tribunal ha fijado un primer calendario de vistas que se celebrarán todos los martes a partir del próximo 10 de febrero y hasta el 3 de marzo, en las que serán escuchados los primeros testigos de la Fiscalía.