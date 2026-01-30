Erdogan ofrece al presidente de Irán mediar con Washington sobre el programa nuclear iraní

Además de la "escalada de tensión militar en la región", los dos líderes también discutieron las relaciones bilaterales, según un breve comunicado que no precisa la respuesta de Pezeshkian a la oferta de mediación.

La llamada tuvo lugar cuando el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, ya se halla en Estambul, donde se está reuniendo con su homólogo turco, Hakan Fidan.

Erdogan también tiene previsto reunirse hoy con Araqchí, confirma el comunicado presidencial turco.

El encuentro se produce cuando EEUU está desplegando cerca de Irán una flota militar que el presidente Donald Trump ha asegurado que está lista para atacar si el Gobierno iraní no se sienta a negociar sobre su programa nuclear.

Turquía ha reiterado en las últimas semanas varias veces su rotunda oposición a un intervención militar foránea en Irán y según la prensa turca, Fidan le asegurará a Araqchi en la reunión de hoy la disposición de su país a "contribuir a resolver la actual tensión mediante el diálogo".

Las dudas sobre si el programa nuclear iraní es enteramente pacífico o no se prolongan desde hace más de dos décadas y las tensiones se han recrudecido desde que Trump rompiera en 2018 un acuerdo internacional firmado en 2015, con Barack Obama aún en la Casa Blanca.

Unos nuevos intentos de negociación se rompieron el pasado junio y Estados Unidos se sumó ese mismo mes a los bombardeos israelíes contra instalaciones nucleares de la República Islámica.