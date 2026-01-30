Fibra de cáñamo, la apuesta de una marca colombiana para hacer moda sostenible y política

En una entrevista con EFE, sus creadores explicaron que su interés por la moda y su compromiso ambiental los acercaron al cáñamo, una variedad industrial del cannabis, con el propósito de crear ropa con "conciencia y conocimiento".

La iniciativa nació en la crisis económica de la década de los 90 en Colombia, desatada por factores internos y externos como una fuerte devaluación de la moneda y altos niveles de inflación que empeoraron la calidad de vida de la población.

Además, fue una época marcada por la violencia y el narcotráfico bajo la sombra de figuras como Pablo Escobar, que en Bogotá se tradujo en constantes atentados en las calles. “Rebuscándonos para pagar el semestre, nos pusimos a fabricar camisetas para conseguir de qué vivir”, relató Martínez.

La primera tienda de Cannabis Natural Fashion surgió en el popular y concurrido sector de San Victorino, una de las zonas de comercio más tradicionales de Bogotá, donde en la actualidad confluyen el trabajo informal, la inseguridad y la búsqueda de oportunidades económicas.

Años después, la marca ha desfilado en pasarelas internacionales como la New York Fashion Week, mostrándole al mundo el desarrollo y la proyección de la moda colombiana.

“Llevamos parte de Colombia a Nueva York”, dice Fernández. Gracias a una iniciativa liderada por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) en 2025, Cannabis tomó el reto de hacer una colección completa hecha a base de fibra de cáñamo. “Fue un proceso tedioso”, pero que los ha llevado a “ser una de las marcas pioneras” y con “más conocimiento que tiene sobre la materia”, cuentan a EFE.

Cannabis Natural Fashion acumula años de investigación alrededor de la fibra de cáñamo y de deconstruir los prejuicios que hay alrededor de la planta.

“El primer beneficio es que es una fibra que no utiliza mucha agua (…) comparada con otros cultivos como el algodón. No utiliza fungicidas ni pesticidas", dijo Fernández sobre las ventajas de trabajar con esta planta.

“Son muchísimos los beneficios, pero uno de los más importantes es que absorbe el CO2 y eso ayuda a limpiar el planeta. Eso es muy importante para nosotros", destacó. El cultivo de cáñamo tiene mayor capacidad de absorción de dióxido de carbono por hectárea de tierra cultivada que cualquier bosque o cultivo comercial.

Con esta fibra, la marca busca diseñar prendas que rompan con las diferencias sociales y promuevan un estilo urbano que cualquier persona pueda vestir, “mezclando alta costura, comodidad, rebeldía e innovación al mismo tiempo”.

Por otro lado, sus prendas no cuentan con un principio de género, produciendo desde lo andrógino, para que cualquier persona pueda vestir con igualdad.

Más allá del diseño, Cannabis Natural Fashion integra un enfoque social en su modelo productivo. En alianza con la empresa 21 Gramos, ofrece oportunidades laborales a personas en proceso de rehabilitación, inmigrantes, habitantes de calle y jóvenes vinculados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Ruby González Marín, responsable de Recursos Humanos de 21 Gramos, le contó a EFE los procesos y retos que este compromiso implica: “Brindamos una oportunidad para lograr que estas personas puedan resocializarse, ser respetadas y tener el bienestar que merecen, como cualquier ser humano.”

Empresas como Cannabis y 21 Gramos demuestran que hoy el consumo también está atravesado por decisiones éticas: lo ecológico, lo social y lo político pesan cada vez más en la forma en que las personas eligen qué vestir.

Es en este contexto que Bogotá ha motivado iniciativas así, que crecen sin desligarse del territorio ni de las realidades humanas que sostienen la industria. “El trabajo dignifica, y nosotros estamos para apoyar y para servir”, concluyó Ruby.